將於5日正式舉辦成軍記者會的台中太陽，2日搶先一步公開球隊LOGO，成為T1聯盟最後一支公布的球隊，期望能用台中豔陽高照、烈日當空，發揮耀眼光芒讓每個造訪台中主場的客隊為之敬畏，也讓這個首支「真正」以台中市為主場的全新職籃球隊，更受外界矚目。

以下是台中太陽新聞稿內容，『台中太陽今（2日）公布球隊Logo，是T1聯盟最終壓軸公布的球隊，期許以全新的風貌，呈現給球迷！

台中豔陽高照，烈日當空，未來這支以太陽為名、台中為地的隊伍，將會帶著光芒成為敵對者的刺眼存在。對於球迷，它是無窮能量的化身。對於挑戰者，它會是難以接近的敬畏。對於大環境，它會以光和熱趕走黑暗時刻。將TC構成「太陽+斯巴達鬥士」的樣貌，光芒有如頭髮般構成速度感，表達鬥士投出的球，兇猛地就像太陽劃破天際，將帶領著台中籃球邁向全新紀元。

視覺主體以台中人的共同記憶「湖心亭」為基底，向上箭頭代表球隊無所畏懼邁向冠軍之意象，結合代表台中的TC兩字，化身為地表最勇猛的鬥士。

台中太陽總經理汪蔚傑表示「台中的太陽將高掛天空永不落下，我們也秉持著深耕中部的決心，讓台中的籃球風氣蒸蒸日上，成為生活的一部分，密不可分。」』