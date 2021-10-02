藝人王樂妍（本名：王心如）2009年曾發行個人專輯「哥本哈根的童話」，在專輯中有一曲<到底愛怎麼了>，被創作女歌手藍又時控疑涉嫌抄襲，9月22日依侵害著作財產權罪王樂妍判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

藝人王樂妍在2009年發表的歌曲<到底愛怎麼了>，與藍又時在2001年的創作歌曲<睡美人>雷同而被控疑似涉嫌抄襲，藍又時曾被網友質疑誣告王樂妍，又指她度量小，都是國中時期的事了現在才追究，昨(1)日藍又時在臉書撰寫下12年來的委屈，及王樂妍回應的始末，且在判刑時還向法官求情，給予對方緩刑，裁定時卻沒有緩刑，最後自己才恍然大悟：「她已經得到12年的抄襲自由了。」

藍又時Shadya 臉書全文

12年了，整整12年。

一審判決王樂妍無罪，我被網路朋友質疑誣告王樂妍，大家疑惑我為什麼不在王樂妍一發片時就提告要拖到最後一刻才告？藍又時度量真小國中時的歌曲現在何必追究？

我12年來一句話都沒有回應。

有太多原因，我第一時間狠不下心提告，幾乎我華岡同學全班都會唱的歌，當下卻因為工作忙碌，最後才接到同學訊息問我為什麼把歌讓給了王心如還讓她掛名？

賣歌？掛名？

為什麼我聽不懂她在說什麼？

打開音樂平台聽了一次，不甘心的再聽一次，卻是一遍又一遍擊打我的心，

這是我國中寫的歌啊，怎麼會這樣？

這歌曲裡的歌聲，

是我的國中、高中學妹，

我們住附近，放學常常一起走回家，

這是我曾在她家教她彈的歌，

因為當時她說她想學，說非常好聽。

她考華岡藝校時舞蹈還是我幫她編的，

那頓說好的牛排大餐我還沒吃到。

當時，我們都只是單純的國中生罷了。

得知歌曲被抄襲的那一刻，

我請人聯繫了多年沒見面的王心如，

答案是「沒有回應」。

多次之後，版權公司請了徐則鈺律師處理這首歌，我告訴徐律師：「我第一步先是要找到她的人。」各種方式聯繫無果，最後徐律師發了存證信函給對方，結果仍然是「沒有回應」。

之後我接到了一個節目邀請，

當集來賓竟然巧合的也有剛發片的王心如，

我心想，她肯定會跟我說些什麼的，

我心裡已經打定好要聽她說，

然後我會原諒她，我相信她有苦衷。

那時旁人都罵我：「妳腦袋有問題嗎？」

連髮型師都翻我白眼，被我看見。

終於，上節目的那天來了。

我們見面了、打過招呼了，但⋯⋯

她什麼都沒有說，

把這件事忽略得我難以置信。

整個節目我承認我是呈現半放空狀態，

直到輪她唱專輯主打「到底愛怎麼了」，

我才又醒過來⋯⋯

在我面前，

她一字一句優雅的唱完我的歌，

我國中時親手一點一點譜出的歌曲，

我屆時胃部翻騰，

什麼想法都沒有，只想吐。

回到了家，

我重複看了好多集她一一述說這首「創作曲」的影片，她說這是自己多年前的「壓箱寶」、「很不好意思唱給大家聽」這類的話，

我胃部終於再度翻騰。

而徐律師也打電話告訴我，

若我再不提告就會過了追訴期⋯。

環境逼得我做出決定，

而那些讓我不舒服的影片，

正是壓倒我的最後一根稻草。

「徐律師，我們告吧。」我是這樣說的。

提告之後她終於有了時間和我通電話，

我問她：

「妳為什麼不告訴我，妳若跟我說，我會無條件給妳，那本來就是我小時候的歌了，現在也不會拿出來用了，送妳都可以！但妳為什麼要用偷的？」

她說：

「妳已經提告了！」

我整個人傻了，彷彿朋友說的，

我真的是腦子壞了才會相信她不是故意的⋯。

我又哭著說：

「我只想要一個道歉，

我可以撤告民事訴訟。」

她卻回我：

「妳在錄音對不對？！」

我真正放棄了，確定溝通無效⋯

一切，就按法律程序走吧。

最後與她和解，

是因為我選擇原諒她，

並非代表沒有犯罪。

謝謝司法遲來的正義，

但終究是來了。

不要抄襲，那是他人的滴滴血淚。

判決書裡提到

李教授：

「兩首歌可視為同一首歌曲。」

徐教授：

「相似度均高達98%。」

這可不是開玩笑，

但妳卻跟我開這麼大的玩笑，

而這個玩笑一鬧就是12年。

「六個月的徒刑，沒有緩刑。」

我想起當時開庭我有向法官求情給予對方緩刑，但裁定為什麼沒有緩刑？

最後我恍然大悟：

「她已經得了12年的抄襲自由了。」