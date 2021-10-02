金門再開設4座大型接種站，今起連2天為估約2200名縣籍65-74歲及具原住民身分55-64歲以上者施打第2劑莫德納疫苗。（李金生攝）

楊鎮浯縣長訪視大型接種站作業，在金寧中小學體育館巧遇老縣長陳水在，開心的向他拱手致意。（縣府提供）

楊鎮浯縣長訪視大型接種站作業，感謝鄉親配合分區、分時接種疫苗，讓施打作業十分流暢、順利。（縣府提供）

金門再開設4座大型接種站，現場作業有條不紊。（李金生攝）

金門再開設4座大型接種站，今起連2天為估約2200名縣籍65-74歲及具原住民身分55-64歲以上者施打第2劑莫德納疫苗。楊鎮浯縣長訪視作業實況，強調縣府針對第2劑莫德納的缺口，將持續向中央爭取更多配額，進一步提高覆蓋率，建立更安全的生活環境。

楊鎮浯表示，此次中央配送莫德納疫苗施打對象原為70-74歲長者，經縣府溝通努力爭取，金門獲得相對較多的疫苗，得以放寬接種年齡層到65歲以上長者，已經走在全國各縣市的前面，感謝鄉親配合分區、分時接種疫苗，讓施打作業十分流暢、順利。

縣衛生局也說明，針對此次獲配莫德納疫苗在大型接種站長者施打後，剩餘的少量疫苗劑數，縣府將再滾動檢討，並透過各方管道爭取中央配發更多的疫苗，補足第2劑接種的缺口。

該局也提醒，明日第2天大型接種站作業，剛好遇到中央全國預防接種資訊系統維護，各大型接種站無法透過系統查詢民眾接種紀錄，基於疫苗接種需與其他疫苗至少間隔7天的考量，必須仔細核對民眾的健保卡及疫苗接種紀錄卡，若未攜帶就無法現場施打，事涉鄉親的安全和健康，請大家記得攜帶健保卡、身分證和接種黃卡等證明文件。

該局統計，金門縣截至10月1日第一劑疫苗覆蓋率為74.37％，縣府未來將針對中央到貨疫苗數量，持續注意和努力爭取，進一步提高覆蓋率。