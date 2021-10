安寧療護議題近來逐漸受關注,我國癌症病人死亡前1年安寧療護涵蓋率20年來已有長足的進展,由89年的7%大幅提升至109年的64.1%。每年10月的第二個周六為「世界安寧日」,國民健康署和安寧照顧基金會合作舉辦線上影展,選定10部帶有安寧元素的作品,透過myVideo影音服務平台,民眾可於10月9日至10月16日免費觀看。

西元2005年英國的Help the Hospices(現為Hospice UK)組織率先提倡每年10月第二個星期六為「世界安寧日」,爾後世界安寧療護聯盟(World Hospice Palliative Care Alliance,簡稱WHPCA)每年訂定年度主題,邀請全球為安寧緩和療護發聲。今年WHPCA倡議「安寧平權:每個生命都重要」(Leave no one behind –equity in access to palliative care),呼籲無論種族、年齡、性別、地域,每個人有權主張並享有安寧療護。

為響應世界安寧日,國民健康署與安寧照顧基金會合作,以今年世界安寧日主題為選片核心,從近年來的數十部不同國別、主題、年分、拍攝手法的電影、紀錄片、動畫中,選定10部帶有安寧元素的作品,於今年世界安寧日(10月9日),辦理為期8天的的線上「安寧影展」,提供民眾免費觀賞。

這10部電影包含談論失智症照顧、預做醫療準備的《父親》;講述喪親、悲傷撫慰及與生命和解的《海邊的曼徹斯特》;敘述癌症末期及醫療規劃的《媽媽的味增湯》;倡議生命價值與四道人生(道謝、道愛、道歉及道別)的《橫山家之味》;談論病情告知及病人「知」的權利的《別告訴她》;敘述失智症照護及陪伴的《我想念我自己》;提倡溫柔告別的《送行者》;倡議醫療自主的《判決》;講述溝通與和解的《海街日記》及談論長照、尊重病人自主的《老大人》。

10月4日起可至台灣安寧照顧基金會官網(https://www.hospice.org.tw)參加索取免費觀賞序號的活動,並於10月9日~10月16日線上影展期間,於myVideo影音平台中完成註冊並輸入序號,即可免費收看這10部電影,共3000個名額。