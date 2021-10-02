安寧療護議題近來逐漸受關注，我國癌症病人死亡前1年安寧療護涵蓋率20年來已有長足的進展，由89年的7％大幅提升至109年的64.1％。每年10月的第二個周六為「世界安寧日」，國民健康署和安寧照顧基金會合作舉辦線上影展，選定10部帶有安寧元素的作品，透過myVideo影音服務平台，民眾可於10月9日至10月16日免費觀看。

西元2005年英國的Help the Hospices（現為Hospice UK）組織率先提倡每年10月第二個星期六為「世界安寧日」，爾後世界安寧療護聯盟（World Hospice Palliative Care Alliance，簡稱WHPCA）每年訂定年度主題，邀請全球為安寧緩和療護發聲。今年WHPCA倡議「安寧平權：每個生命都重要」（Leave no one behind –equity in access to palliative care），呼籲無論種族、年齡、性別、地域，每個人有權主張並享有安寧療護。

為響應世界安寧日，國民健康署與安寧照顧基金會合作，以今年世界安寧日主題為選片核心，從近年來的數十部不同國別、主題、年分、拍攝手法的電影、紀錄片、動畫中，選定10部帶有安寧元素的作品，於今年世界安寧日（10月9日），辦理為期8天的的線上「安寧影展」，提供民眾免費觀賞。

這10部電影包含談論失智症照顧、預做醫療準備的《父親》；講述喪親、悲傷撫慰及與生命和解的《海邊的曼徹斯特》；敘述癌症末期及醫療規劃的《媽媽的味增湯》；倡議生命價值與四道人生(道謝、道愛、道歉及道別)的《橫山家之味》；談論病情告知及病人「知」的權利的《別告訴她》；敘述失智症照護及陪伴的《我想念我自己》；提倡溫柔告別的《送行者》；倡議醫療自主的《判決》；講述溝通與和解的《海街日記》及談論長照、尊重病人自主的《老大人》。

10月4日起可至台灣安寧照顧基金會官網（https：／／www.hospice.org.tw）參加索取免費觀賞序號的活動，並於10月9日~10月16日線上影展期間，於myVideo影音平台中完成註冊並輸入序號，即可免費收看這10部電影，共3000個名額。