台南鄒族日去年因新冠肺炎疫情停辦，今年再遇嚴峻疫情延後，10月終於如期復辦，今年分為兩場，2日在台南創意產業園區舉辦鄒族座談，由鄒族人高英傑暢談人生故事與鄒族歌謠，9日在札哈木公園有鄒族祭典表演與樂舞活動。

台南原是鄒族原住民生活故居，鄒族人後遷徙至阿里山，台南鄒族日活動延續舉辦第18年，每年都在3、4月舉辦，去年因為疫情停辦，今年又延期，睽違1年多，台南市原住民族事務委員會決定10月初復辦，分成動靜態兩階段舉行。

台南鄒族日2日上午9時在台南創意產業園區舉辦靜態講座，請來80多歲鄒族菁英高英傑講述父親高一生的人生歷史故事，高一生為鄒族著名的教育家、音樂家、思想家與詩人，也是吳鳳鄉（阿里山鄉）的首任鄉長，提到父親的鄒族音樂創作，高英傑陳述鄒族歌謠吟唱特色。

重頭戲的鄒族市集與樂舞展演9日登場，有鄒族團隊重現傳統祭典，現場手作體驗，樂舞表演與鄒族手工藝市集。今年重點以「Siuski來訪札哈木」為主題，Siuski（修史吉）是鄒族大社各個氏族前往小社拜訪親族的慶典，小社族人會提前總動員，清除路旁雜草，也會提早釀酒，準備歡迎遠道來訪的親人。民眾可現場透過表演，了解鄒族生活文化。