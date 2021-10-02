看準5G O-RAN、中低軌道衛星通訊商機，台灣業界已與美國微軟聯手打造5G衛星通訊計畫，並計畫以新竹市為第1示範場域，行政院顧問鄭宏輝提出倡議表示，面對太空發展的大趨勢，新竹市最適合設置「新竹太空產業科技園區」，打造台灣第2座護國神山。

鄭宏輝近日為打造新竹成太空產業科技園區的構想特別造訪和碩科技，和碩董事長童子賢表示，低軌道衛星已是全球重要發展趨勢，且預計5年後衛星產業的產值，可望超車4兆新台幣產值的半導體產業。

鄭宏輝則指出，5G O-RAN與衛星通訊可望帶來新的產業發展機會，行政院於2019年核定「台灣5G行動計畫」，預計4年投入204.66億元，推動5G應用場域及創新發展環境。

未來藉由5G聯網和衛星通訊技術，提升基礎建設，「即時性」、「低延遲」的技術優勢，不僅能應用在救災救難，更能支援科技產業發展。

鄭宏輝強調，太空產業擁有強勁潛力和戰略價值，新竹科學園區在行動通訊、資通訊及半導體方面擁有專業基礎，具備良好的人才培訓體系與發展環境，最適合設置「新竹太空產業科技園區」。

尤其護國神山台積電全球總部位於竹科，在經濟與人口成長上都為新竹帶來正向發展，太空產業具有專業門檻且附加價值高的優勢，有機會成為另1座護國神山，護國城市新竹市應積極把握產業趨勢。

鄭宏輝同時指出，今年2月太空發展法草案已送進立法院審查，以加速技術整合為目標，推動民間企業參與國際太空產業鍊。

而太空科技的商業化主要有兩個領域，包括目前占據9成產值的衛星產業，另外則是正蓬勃發展的火箭發射，目前台灣廠商在衛星地面設備已有涉獵，衛星技術上擁有自主研發的福衛5號，但發射到太空的衛星設備還正在起步階段，因此他倡議設置「新竹太空產業科技園區」，期望結合中央與地方、政府與民間合作，擴大台灣太空產業發展空間。