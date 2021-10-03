國際股市表現續持震盪，台股1日下跌363.88點，收16570.89點，週線下跌689.3點。法人認為，短期均線呈空頭排列，預估震盪整理時間可能拉長。不過台股短線急跌，負乖離率過高，下週有望出現跌深反彈。

台股加權指數1日下跌363.88點，跌幅2.15%，以16570.89點作收，成交金額新台幣3439.83億元，週線下跌689.3點。觀察籌碼表現，三大法人1日合計賣超447.2億元，其中，投信買超18.28億元，自營商賣超69.02億元，外資賣超396.46億元，外資連續4天大砍台股逾969億元。

法人分析，台股1日帶量下跌，現階段以量縮止穩為要務，不宜再擴量下殺。短期均線呈空頭排列，KD線呈死亡交叉，且向下開口擴大，上檔壓力恐須時間消化，預估震盪整理時間可能拉長。

法人指出，中國「能耗雙控」政策為部分產業帶來不確定性，短線更跌破9月22日、波段低點，影響市場多方信心。不過，在大盤急跌後，不排除出現報復性反彈。若投資人欲搶反彈，應控制持股水位，不宜過度重壓。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊號，且自6月以來屢次對外透露將開始縮減購債規模，影響市場信心。加上中國恆大事件以及「能耗雙控」政策，致國際股市近期震盪拉回，台股隨之走弱。

不過，蔡明翰認為，雖台股短線技術面轉空，表現弱勢，但因短線急跌，負乖離過大，下週有望出現跌深反彈，且上述疑慮不至於造成系統性風險。認為長線投資人則可趁低點布局業績強勁、展望佳的個股。

他說，由於歐美確診人數持續下滑，年底購物旺季表現看旺，投資人可聚焦歐美銷售旺季，看好今年年底作夢行情可期。（編輯：郭無患）1101002