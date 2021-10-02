（15:00更新，補充最後結果）2021台南全大運今年5月舉辦後，因為新冠肺炎疫情暫停，10月1日復辦，2日進行舉重項目，眾所矚目的「舉重女神」郭婞淳，在下午1點開始的公開女生組55公斤級登場，以抓舉95公斤、挺舉115公斤、總和210公斤輕鬆摘金。

郭婞淳主攻59公斤級，去年全大運越級挑戰71公斤級，以抓舉106公斤、挺舉137公斤、總和243公斤奪金，加上曾在全大運舉重公開女生組59公斤級、64公斤級都奪金且保有6項全國紀錄，加上71公斤級的超強表現，成為全大運第1位橫跨3量級都摘金與破全國紀錄的選手。

今年全大運郭婞淳回到熟悉的59公斤級主戰場，這是她東京奧運回來後首場賽事，當大會一喊出「郭婞淳請準備」時，現場所有人員都將目光放在舉重台上，郭婞淳第1次試舉輕鬆舉起出85公斤、第2次試舉90公斤、第3次95公斤，都是一次OK；挺舉則從105公斤開始挑戰，接著兩次試舉舉起110公斤、115公斤，以抓舉95公斤、挺舉115公斤、總和210公斤再獲全大運金牌。