第十輪疫苗提前接種。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心表示，為避免影響部分縣市量能調度，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第十輪施打期程維持自10月6日起提供接種。

指揮中心說明，昨(1)日宣布增開「BNT疫苗第一劑接種」，調整第十輪施打期程，惟考量部分縣市已設置接種站量能，為避免影響合約醫療院所人力調度安排，故維持自10月6日起開打。指揮中心後續將視預約情形及疫苗供應期程適時調整接種對象，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心說，10月1日起流感疫苗開打，依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與新冠肺炎疫苗間隔至少7天。

另提醒民眾，前往接種新冠肺炎第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。完成接種後建議於接種處或附近至少留觀15分鐘，自我密切觀察15分鐘，先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾建議留觀至少30分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。