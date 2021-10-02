知名的鳳梨酥大廠寶田公司「微熱山丘」進駐南投縣「旺來產業園區」，2日舉行廠辦大樓暨園區動土典禮。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

知名的鳳梨酥大廠寶田公司「微熱山丘」進駐南投縣「旺來產業園區」，今天舉行廠辦大樓暨園區動土典禮，將投資18億元打造新創意生產園區基地，預計在2023年啟用。南投縣長林明溱致詞表示，南投的五大園區將帶來上萬人就業機會，微熱山丘廠房約4.8公頃是園區佔地最大廠商，期盼觀光事業帶動地方發展。

南投縣五大產業園區開發面積共106公頃，其中「旺來產業園區」自2018年動工興建，目前公共設施基礎工程已完成98.6％，即將完工。寶田股份公司「微熱山丘」在旺來園區投資18億元，打造新創意及生產園區基地，預計在2023年第2季完工啟用。寶田公司2日舉辦廠辦大樓暨園區動土典禮，縣長林明溱、立委許淑華及馬文君及多名議員等人與會。

林明溱表示，寶田的廠房佔地約4.8公頃，是旺來園區承購面積最大廠商，「微熱山丘」產品聞名世界，將南投縣水果加工為多樣化產品，預計完工後每天可吸引數千觀光客參觀，期盼觀光事業帶動南投發展。

馬文君說，希望「微熱山丘」在園區建置完成後，吸引國內外遊客，成為觀光指標；許淑華則說，「熱山丘」藉由成功的經驗，提升產業鏈，帶來更大的效益，帶動更多產值與就業機會。

「微熱山丘」創辦人許銘仁指出，這塊園區他等了9年，終於動土，感謝縣長、議會及立委的努力，希望打造台灣觀光園區的典範，未來將持續結合在地農作，研究水果加工，讓大家擁抱水果的滋味、看到台灣鄉村的美好。