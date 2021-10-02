新北市鶯歌區鐵路平交道眾多，當地交通常因此受阻，近期新北市府與台鐵有意重啟鶯歌鐵路立體化工程，原先民眾較支持打通北側山坡新闢隧道，在北鶯公園後方設置新站，但新北市捷運局昨日再次召開地方說明會，另提出1改善計畫，將新站設在中正一路和館前路間，解決腹地不足，以及地質生態受損的問題。

鶯歌火車站地下化最初計畫將原線地下化，但涉及200多戶住宅徵收，經費過於龐大，計畫延宕多年。捷運局與台鐵今年初曾召開首場說明會，決議啟動鐵路立體化，當時提出3方案；方案1是原地高架或地下化，站體不變，雖交通影響最小，但須拆遷200多棟民宅，方案2是改走高架，並在東鶯里平交道附近設新站，但缺點與方案1相同，仍須拆遷100多棟民宅。

新北市府與台鐵有意重啟鶯歌鐵路立體化工程，原先民眾較支持打通北側山坡新闢隧道，在北鶯公園後方設置新站，但新北市捷運局昨日再次召開地方說明會，另提出1改善計畫，將新站設在中正一路和館前路間，解決腹地不足，以及地質生態受損的問題。（新北市捷運局提供）

方案3為當時所有方案中最受支持的計畫，全線將北移至山側，開通山岳隧道走地下化，並在北鶯公園後方設置新站，不過該方案因距離現有車站太遠、距離鶯歌石周邊地質敏感帶附近、停車腹地不足等受到質疑。

捷運局昨日再度提出新方案，將方案3進行改良提出新方案，除了將新車站移出北鶯公園，遷至中正一路周邊，設置高架車站，用以縮短與現有車站的距離，並增加轉乘和乘車空間，新路線避開地質敏感帶，新車站也可利用橋下空間進出，而舊站區和騰空路線則可列為開發區，增加鶯歌地方願景。

市議員蘇泓欽表示，他個人較為支持方案4，走山邊路線是地方共識，且該方案相較先前的方案，可以有較多的停車、轉乘空間，但仍有部分民眾支持方案3，因為方案4可能需要拆除7、8間民宅，不過未來是採哪個方案仍需要進一步討論，也希望市府好好考量，新車站設立後如何與舊車站、鶯歌老街串連，達到活化目的、促進地方發展。