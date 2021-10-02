國民黨主席當選人朱立倫在花蓮拿下4成6高得票，今天他到花蓮感謝黨員同志支持，針對黨務人事布局，朱立倫強調，下周二將提前就職，屆時會公布第一波黨務人事，接著會續聘任相關人士；至於花蓮縣長徐榛蔚回復黨權、立委傅崐萁回黨問題，朱立倫說，等他就任再說。

國民黨主席當選人朱立倫感恩之旅今天來到花蓮，因前一個行程延誤，遲到45分鐘才到花蓮國軍館餐會現場，儘管久候，但一看到朱立倫進場，滿場支持者仍相當興奮高聲歡迎。朱立倫呼籲支持者團結相挺，明年選舉一定要在花蓮全壘打。

媒體聯訪時，外傳黨秘書長將由台東前縣長黃健庭出任？朱立倫說，下周二將提早就職，周一會確定人事，主要是正副秘書長、組發會、文傳會、行傳會等一級主管，接下來接續聘任相關人士。

被問到國民黨在立院用杯葛方式，將導致預算卡關，連帶影響縣市政府預算，新北市長侯友宜也公開呼籲理性探討，朱立倫回應，該理性探討的是民進黨，蘇貞昌院長應該誠心誠意針對3＋11是不是造成破口，民進黨沒誠意道歉，國民黨用杯葛，表達民意強烈的抗爭。

媒體追問，朱當選後未跟新北市長候友宜會面，外界關切兩人是否「有心結？」朱表示，他和侯一直保持密切溝通，昨天還和侯討論一些事情，自然就好。

針對共軍頻繁擾台的看法，朱立倫說，兩岸關係是重中之重，全民最希望能和平、安定跟安居樂業，盼對岸能讓民眾安心、兩岸多溝通，需要民進黨政府、在野黨一起努力。

地方關切徐榛蔚因違紀幫無黨籍丈夫傅崐萁輔選，遭考紀會停權1年，日前中常委周孟蓉等人提案回復徐黨權，以及恢復傅黨籍案等，朱立倫回應，「等我就任以後再說」。