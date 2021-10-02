故宮博物院院長吳密察、駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝共同以印尼傳統切薑黃飯塔尖儀式，象徵印尼月開展。（呂妍庭攝）

故宮博物院院長吳密察、駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝互贈紀念品。（呂妍庭攝）

2021故宮亞洲藝術節「印尼月」10月起跑，故宮南院除安排印尼蠟染特展、策畫藝文表演、講座、影展及創意課程等多項免費活動，讓民眾認識印尼文化。（呂妍庭攝）

2021故宮亞洲藝術節「印尼月」10月起跑，故宮南院除安排印尼蠟染特展、策畫藝文表演、講座、影展及創意課程等多項免費活動，讓民眾認識印尼文化。（呂妍庭攝）

2021故宮亞洲藝術節「印尼月」10月起跑，故宮南院除安排印尼蠟染特展、策畫藝文表演、講座、影展及創意課程等多項免費活動，讓民眾認識印尼文化。（呂妍庭攝）

2021故宮亞洲藝術節「印尼月」10月起跑，故宮南院除安排印尼蠟染特展、策畫藝文表演、講座、影展及創意課程等多項免費活動，讓民眾認識印尼文化。（呂妍庭攝）

2021故宮亞洲藝術節「印尼月」10月起跑，故宮南院除安排印尼蠟染特展、策畫藝文表演、講座、影展及創意課程等多項免費活動，讓民眾認識印尼文化外，故宮博物院院長吳密察指疫情趨緩，希望藉由印尼月活動，搭配振興五倍券，能再度迎來國旅大爆發。

南院「印尼月」開幕，由台大甘美朗樂團及舞蹈家演出「峇里島迎賓舞」帶來祝福，吳密察、駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝共同以印尼傳統切薑黃飯塔尖儀式，象徵印尼月開展，歡迎嘉賓蒞臨，章溥帝則肯定南院辦印尼月能促進兩國的友好。

吳密察說，台灣是很願意接納多元文化的地方，當時南院成立，故宮就覺得應該讓南院扮演讓台灣認識周邊國家和文化的窗口，所以這幾年每年10月都推亞洲藝術月，希望從藝術角度，讓民眾認識周邊國家文化。

吳密察提及，台灣有27萬印尼人，印尼人口約2億7000萬人，等於1000個印尼人就有1個在台灣，希望印尼月可以讓台灣人多了解印尼，也讓在台印尼人在異鄉，看到、聽到、感受到母國的文化，更透露，受疫情影響，今年要辦跨國活動相當困難，很感謝印尼駐台代表處堅持幫忙，才能把印尼月辦起來，疫情趨緩，希望南院就從印尼月和將發行的振興券開始，跟去年一樣衝出國旅大爆發好成績。

南院表示，印尼的蠟染、皮影戲及克里斯刀形紋樣具代表性，1日登場的「印尼蠟染特展」可展現印尼的美學創造力，另國慶連假10月9日、10日在透南風廣場還會舉行「島嶼盛會」，包括服裝走秀、峇里島傳統與當代的舞蹈、傳統武術等，更少不了印尼美食和文創市集等。

印尼月也安排了深度講座、主題影展和創意課程，活動豐富多姿，動靜皆宜，南院還說，故宮搭配五倍振興券，8日起推出一系列優惠方案，包含振興券購買參觀券跟租賃語音機套裝優惠等，10月10日國慶日與10月17日台灣文化日免費參觀，印尼籍觀眾只要持護照、本國居留證或身分證上出生地為印尼者，活動期間，本人及同行者1人免費參觀。