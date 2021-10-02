元培（右）代表與福建中醫藥大學姊妹校代表疫情下仍持續透過視訊會議深化交流。（元培提供／陳育賢新竹傳真）

元培醫事科大突破疫情影響，深化兩岸學術交流！元培與大陸第1所姊妹校福建中醫藥大學，近日透過視訊會議深化交流，肯定雙方過去在醫學影像、健康服務與管理等專業合作辦學的績效，確認未來將繼續合作，兩校並研擬共建專業碩士班。

元培醫事科大指出，福建中醫藥大學為元培在大陸地區的第1所姊妹校，近20餘年來雙方交流頻繁，除師生交流外更共同在醫學影像、健康服務與管理、衛生管理等3個專業科目合作辦學，且績效斐然。

去年起為突破疫情影響，繼續深化雙方合作，兩校並在近日透過視訊會議方式作線上交流，元培由國際長黃曉令率影像系主任黃文濤、副國際長匡思聖、產學合作中心主任翁淑娟、醫管系老師張炳庠與國際處專案經理楊珮琳共同與福建中醫醫藥大學國際教育學院院長陳凌琦等開會研討。

會中雙方回顧兩校過往交流，深感未來雙方應更加強學術研究，使過往所積累的堅固情誼能延續，在雙方開誠布公的討論下，建立了多項共識。

包括未來雙方可在福建中醫藥大學合作共建醫學檢驗生物技術系；影像專業在過去合作辦學的基礎上，可以在福建中醫藥大學共建碩士點；雙方共同辦理科研分享會，促進雙方教師相互了解對方醫護與大健康產業的發展現況，並在分享會中尋求雙方科研合作的機會；健康管理與醫務管理兩專業可透過專業對接方式，整合雙方師資團隊力量共同編撰教材。

黃曉令同時也向對方提出邀請，歡迎大陸方面在疫情緩解後，到元培作實地交流互動，落實會議共識，加強學術交流。