有高鐵員工發現醫院預約系統漏洞，再利用醫院人員不查成功接種到第2劑莫德納疫苗，好康一傳十、十傳百，北中南都發生高鐵人員鑽漏洞預約接種，許多人被醫院發現擋下，但也有醫院勉予同意施打。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，各醫院管理的部分，地方政府應要加強，他也提醒，在醫院內滋擾影響運作，恐違反《醫療法》，會受到處分。

國內莫德納疫苗短缺，先前施打過第1劑的人被視為幸運兒，近期因到貨速度低於AZ、BNT等疫苗，如今只能自嘲成為孤兒。高鐵人員被歸為第7類人員，但近日有數10人鑽漏洞插隊，謊稱1至3類人員身分闖關，成功施打到第2劑莫德納，引發爭議。

陳時中今在疫情指揮中心記者會上表示，1至3類人員皆有造冊，即使不是這身份也能進去預約，但到現場會被識別出來，其中有些醫院通融、有些醫院則在現場有些爭議，醫院為避免其他人權益，因此給予施打。

陳時中說，這其中牽涉幾個部分，例如醫院管理部分，個縣市政府要再加強。他也提醒，在醫療院所內滋擾影響運作，違反《醫療法》會受處分。

衛福部次長石崇良補充，根據《醫療法》第24條，為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，否則可開罰可罰3至5萬元。

外界質疑，高鐵公司員工打疫苗可以申請公出，代表高鐵知道員工要去打疫苗，各單位是否應建立內部把關機制？陳時中則認為，員工出去打疫苗不代表有請假，這是不同的事。

陳時中透露，大家都很關心莫德納第2劑，也很心急，他相信「很快就會有好消息」。

高鐵公司今也回應，公司立即再次通令要求同仁務必遵守防疫規定施打疫苗，並針對此事件進行內部調查了解。