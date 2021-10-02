農曆九月初九重陽節將至，依照往例區公所將發放重陽敬老禮金，林口區共11處發放處所、泰山區共9處，計發放2713人，林口警分局也特別配合區公所，針對發放處所與民眾領取動線，詳實規劃巡邏與守望勤務，嚴防搶奪、詐騙或竊取等情事。

林口警針對民眾領取動線，詳實規劃巡邏與守望勤務，嚴防搶奪、詐騙或竊取等情事。(蘇育宣翻攝)

林口警分局表示近年來詐騙案件頻傳，受害者中老年人口佔不少比例，老年人口常見的遭詐手法有「猜猜我是誰」、「假檢警或假公務機關詐騙」等等，為此警方也派員到場宣導反詐騙，凡接到自稱公務機構來電，提到有關「身份證、健保卡被冒用，監管帳戶、交付存摺、印章、密碼，將錢領(匯)出至安全帳戶、繳交保證金、不能向外透露，或子女欠錢莊錢、做保被抓(綁架)、振興券兌領」等相關用語，這就是詐騙，請勿上當受騙。

林口警針對民眾領取動線，詳實規劃巡邏與守望勤務，嚴防搶奪、詐騙或竊取等情事。(蘇育宣翻攝)

林口警分局長陳忠龍也親赴轄區各發放處所慰問辛苦執勤同仁，對於發放過程的安全維護也相當重視，也貼心呼籲發放當日若無法如期領取者，里長、里幹事也會到府發放或請民眾親至區公所領取，屆時民眾若需要護鈔，可直接撥打110請警方協助。另外也表示近期政府推動的振興五倍券已經上路，民眾切勿貪小便宜私下交易，不但違法，遭詐機率也相當高，小心賠了夫人又折兵！