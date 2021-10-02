新竹縣關西國中棒球隊上月前往高雄市，挑戰第8屆立德盃全國青少棒錦標賽，在全國40支隊伍中脫穎而出，奪得冠軍，也是繼今年謝國城盃全國青少棒錦標賽季軍、美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽亞軍後，再破隊史最佳紀錄，值得喝采。

關西國中棒球隊在賽事中表現出色，先在分組比賽晉級16強，在四強戰先遇上新北市的新埔國中，以8比1的優勢比數，挺進冠亞軍戰，對上棒球名校台中西苑高中國中部，最後以5比4的成績，擊敗對手。

關西國中棒球隊在第8屆立德盃全國青少棒錦標賽中，表現亮眼，最終奪冠，也刷新隊史紀錄。（新竹縣政府提供）

立德盃9月底在高雄市立德棒球場舉辦，賽事一連6天，關西國中棒球隊不僅以全勝成績奪冠，球隊中的先發投手范定榆獲得投手獎，徐威揚拿下美技獎，葉宏仁出色的打擊也獲得功勞獎，教練田家安也拿下教練獎，包辦團體、個人多個獎項，滿載而歸。

新竹縣長楊文科表示，感謝基層教練努力栽培，讓學生突破先天環境限制，勇敢追夢，並不斷挑戰自我，此次在經歷6天奮戰後奪冠，也展現過去訓練成果，不僅球技進步，心理素質也提高，面對強敵競爭，也不畏壓力。

關西國中校長謝鳳香表示，棒球隊中不少孩子來自經濟弱勢家庭，此次能在疫情期間突破隊史最佳紀錄，也要感謝縣府、棒球委員會等各界，投入資源，支持棒球隊，為孩子創造值得期待的未來。