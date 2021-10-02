屏東高樹鄉「挖眼案」震驚社會，患有精神疾病的楊姓男子因不滿超商女店員提醒他戴口罩，竟對其施以暴力攻擊雙眼，導致潘姓女被害人左眼球塌裂、鼻梁碎裂還有腦震盪；案情曝光後，各界關心潘女狀況，捐款電話也不斷打進村長辦公室，連台中某里長也接到愛心電話。

高樹鄉新南村長張吉源指出，「挖眼案」新聞發酵後，他接到很多熱心人士的捐款電話，都稱想透過他捐錢給潘姓女被害人，幫她度過難關，當中還接到台中市某里里長的電話，對方稱，他也接到不少捐款電話，說是希望透過村里長的關係，為受害的潘女盡一份心力。

「挖眼案」曝光後，外界從新聞上得知潘姓女被害人是個孝順的好女孩，雖然生在單親家庭但很乖巧，平常在家都會幫母親分擔家務，長大後也在母親的鼓勵下從事服務業，盼藉由接觸人群一改自閉傾向，走出曾親眼目睹爸爸家暴媽媽的陰影，不料卻在服務的超商遇上憾事。

案發後，有媒體詢問潘女媽媽，經濟會不會因此受到影響、需不需要外界幫忙，潘母說，「不用」，而當媒體再進一步問家境時，她說，時好時不好，現在只想女兒快點好起來。

潘女繼做完眼部手術後，2日進行鼻樑骨手術，據悉，她在案發後不斷安慰母親說，「我沒事，我會趕快好起來」，貼心地令人鼻酸，而目前她疑似對自己很沒有自信，醫院社工也介入替她輔導，協助她盡快走出陰霾。

屏縣府表示，案發後，被害家屬雖未主動發起募款，但已有許多愛心捐款電話湧入，而家屬在評估未來生活可能面臨的長期經濟問題後，決定接受外界的愛心捐款，並提供1個捐款帳戶給縣府，因此呼籲想捐款的民眾，可詢問屏縣府社會處。