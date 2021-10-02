為解決晶片荒，美國要求台積電、韓國三星等業者提供機密資料，經濟部部長王美花1日表示，這屬於「自願性質」，引發外界批評未盡力保護護國神山。國民黨立委李貴敏指出，民進黨政府不斷宣稱，現在是「台美關係空前最好時刻」，但如今企業遇到問題，政府卻只能兩手一攤使不上力，堪稱史上最悲哀，她只想對政府說一句「起碼試試跟美國求情吧！」

李貴敏1日在臉書發文表示，美國政府要求各大晶片廠商提供營業秘密資訊的消息，引起各界譁然，偏偏民進黨政府一副事不關己的樣子，對企業可能遭受衝擊不聞不問。相較之下，南韓政府卻決定出手護三星，直接與美國交涉。

李貴敏直言，看看人家韓國政府，反觀我們的政府「難道想混吃等死？天啊，真的『好想贏韓國』！但辦得到嗎？」李指出，之前疫苗短缺危機，韓國政府直接到美國談判，民進黨政府則一直擺爛，故這次晶片事件一點也不意外。

對此，李貴敏痛批，民進黨政府不斷宣稱現在是「台美關係空前最好時刻」，但遇到任何問題政府總是兩手一攤，民間與企業形同孤兒，官員則只坐領高薪毫無作為，令人深感悲哀。各國以自己利益掛帥這是國際現實，她呼籲，民進黨就算學不了韓國、當不了台積電的靠山，「起碼試試跟美國求情吧！」