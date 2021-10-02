針對十一長假各景區人流量過大問題，山東泰山景區管委會1日開始採取限流措施。發布通告稱1日16時至2日5時門票預約數量已經達到岱頂最大暫態承載量（1.9萬人）的臨界值。按照疫情防控和假日工作有關要求，停售1日16時至2日5時門票（包括線上、線下門票），已成功預約該時段門票的遊客，才可以正常檢票進山。

泰山景區管委會特別提醒，泰山景區實行實名制預約售票、檢票，遊客必須在預約時段內到預約的檢票口核驗身分後才能入園遊覽，時間提前或者延後都可能導致｢無效票」（需按原管道退票後重新預約）。

澎湃新聞報導，有網友及媒體1日通過短視訊平台反映泰山景區當日出現了人山人海的情形，有網友甚至打趣說｢爬累了就停會兒，後面的人會把你推上山的」。

泰山景區假前發布資訊顯示，結合泰山景區實際，確定今年大陸十一國慶假日景區單日最大承載量為8.55萬人、景區暫態最大承載量為5.25萬人、岱頂最大暫態承載量為1.9萬人、岱廟景區單日最大承載量為3萬人。當日已售門票達到遊客最大承載量，景區停止當日門票銷售。