大陸安徽蕪湖市有一座「幽靈湖」，面積約3000多平方公尺，存在幾10年，豈料卻一夜消失，讓當地居民相當不解，起初以為與唐山大地震有關，進一步調查才發現，湖泊冒出又消失的狀況，其實從清朝就已出現，直到專家介入調查，才發現湖底下的秘密，讓人驚呼不可思議。

根據《梨視頻》報導，蕪湖市南陵縣境內龍山山頂上的「南陵湖」，面積約3000多平方公尺，豈料一日當地居民前往湖泊時，發現南陵湖一夜消失，讓眾人全嚇傻，而南陵屬亞熱帶季風氣候區，當地氣候溫暖濕潤，且降雨量較多，因此不可能是乾旱所造成，此事曝光後，也吸引不少專家造訪調查，該湖還被稱為「幽靈湖」。

專家翻閱《南陵縣誌》後發現，南陵湖首次於清咸豐（公元1856年）年間出現，但幾天就消失，之後在光緒年間也曾湧出，但都未持續多久就消失，而最近出現的時間為1976年7月28日，與唐山大地震同天產生，讓不少專家猜想，南陵湖的成因可能與地震有關，而當地居民也表示，南陵湖消失那晚，有不少人聽到轟隆聲，且時間持續到早上。

不過通過調查發現，當地並未發生山崩或地質錯動的變化，這也代表當地並未發生地震，再次讓南陵湖的消失原因成謎。科考隊曾數次來此探查，最終發現南陵湖底有裂隙的岩石及規則的圓洞，與地底下的伏流相連，才知道南陵湖所在地屬沿江平原的丘陵地帶，在億萬年前的淺海環境下，演化成喀斯特地形，也叫作「溶蝕地形」或「石灰岩地形」，而南陵湖正是喀斯特湖。

龍山上的窪地長期被水溶蝕，窪地中的岩石出現縫隙，而南陵湖底下的水網宛如樹枝，當其中一條管道被雜物堵住，又遇暴雨使地下水充沛，伏流就會順著岩石縫隙流入窪地形成湖泊，當時間久了，樹枝等雜物腐爛後，湖水就會從岩溶管道中流走，南陵湖就會因此消失，當時居民聽到的轟隆聲，其實就是管道崩塌的聲音。