新竹市長林智堅（左）展開縣市合併升格請益之旅，2日前往味衛佳柿餅產業園區。（莊旻靜攝）

鄭朝方1日深夜在臉書發文，以椪糖柿餅版、魷魚遊戲抒發心情。（翻攝自鄭朝方臉書）

提出竹竹合併升格倡議的新竹市長林智堅，2日前往新竹縣新埔鎮味衛佳柿餅產業園區，展開縣、市合併的請益之旅。曾代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方1日晚間在臉書以椪糖柿餅版、影集魷魚遊戲發文，其中一句「算算計計，已經太多，不差我了！」引發政治聯想，鄭朝方則表示，若有更多人像他一樣來新竹縣深蹲、耕耘，他非常歡迎。

鄭朝方指出，臉書發文只是巧合，剛好遇到民眾送給他的椪糖柿餅，又提及「魷魚遊戲」，讓他有感而發。他說，在劇中是需要隊友共同競合，但新竹縣一直是民進黨的艱困選區，「連隊友都湊不齊」，若有更多人願意像他一樣到新竹縣深蹲、耕耘，他很歡迎。

鄭朝方臉書發文提及，他的初心並非要跟誰競爭、算計，他在竹縣深蹲5年多，只想讓自己家鄉更美好，「至於算算計計，已經太多，不差我了！」文末又寫道，他還是「當一個柿餅好了，當一個溫暖的陽光捕手」，希望他的堅定、深蹲、努力會被大家看見，「跟我走在一起！」

而林智堅所提的竹竹合併升格計畫，鄭朝方也是從媒體上得知，他也在第一時間就發文支持，鄭朝方說，他曾經與林智堅聯合競選，對於林智堅只有感謝，即使未來林智堅參選大新竹市長，或是選新竹縣長，他也只有歡迎。

不過，鄭朝方也指出，在新政策推行的時候，倡議的政治人物，更應低頭傾聽民眾的聲音、彎腰說明理念，新竹縣不是只有竹北、科學園區，還有其他鄉鎮。鄭朝方說，他長期在地方，已知有黨內同仁布局民代、鄉鎮市長選舉已久，甚至不只2、3年，也有人付出一輩子的努力，這都需要充分溝通。

對於鄭朝方的臉書發文，林智堅2日上午在被媒體問及時，僅表示他一早跑了好幾個行程，沒有看到臉書發文，會再了解一下。而鄭朝方並未出席在味衛佳的活動，林智堅也說，活動出席人員是由民進黨新竹市黨部主委陳建名邀請。