假日出遊潮湧現 新北這處人車爆量 侯友宜：不要再前往 15:232021/10/02 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今主持疫情說明會時表示，今天在各風景區依然啟動人潮儀表板，目前為止只有烏來立體停車場人車超過40％，已經發送簡訊，建議大家不要再前往。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情趨緩，適逢假日民眾紛紛出遊。新北市長侯友宜今主持疫情說明會時表示，今天又是假日，雖然疫情這段時間，新北市幾乎沒有確診個案，但仍提醒各區要把防疫做到位，今天在各風景區依然啟動人潮儀表板，目前為止只有烏來立體停車場人車超過40％，已經發送簡訊，建議大家不要再前往，其他地區監測中，希望把防疫做好。 中央考慮戶外口罩鬆綁 侯友宜：朝逐步鬆綁方向走 智選假日飯店 推振興券住房優惠 #防疫 #假日 #烏來 #出遊 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍委杯葛立院 侯友宜：期待大家就事論事 12:002021/10/02 政治 第十輪施打時間不同調 部分縣市維持10月6日開打 14:102021/10/02 生活 林智堅竹縣看柿餅 鄭朝方恰巧先發文「當一個柿餅好了」 15:262021/10/02 政治 重陽敬老金發放好安心 淡水警護鈔又反詐 13:262021/10/02 社會 侯友宜拜訪百歲人瑞 阿嬤脫口喊「選總統」驚人背景曝光 13:182021/10/02 政治 「別再說疫調不實！」璩大成曝北市疫調秘辛：1天僅能做3份 13:362021/10/02 生活 湯志偉1人飾3角挑戰網軍議題 04:102021/10/02 娛樂新聞 高雄國慶焰火登記首日 逾6萬人預約 04:102021/10/02 地方新聞 戶外配戴口罩規定將鬆綁 柯文哲：我打2劑疫苗幹嘛戴 12:062021/10/02 政治 空曠處將可免戴口罩 04:102021/10/02 財經要聞 「累、喘、腫」不是老化 心臟衰竭危機恐已逼近 06:392021/10/02 健康 生活熱門新聞 鬆綁口罩不如解除這措施 網狂點頭：大家都在裝 - 生活 假日出遊潮湧現 新北這處人車爆量 侯友宜：不要再前往 - 生活 柯文哲「打完兩劑幹嘛戴口罩」 陳時中一句話狠打臉 - 生活 指甲驚現垂直凹槽！女憂身體出狀況 過來人急喊：快就醫 - 生活 月底沒錢 男用一招到全聯秒換3千 網全看傻：難怪會吃土 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。