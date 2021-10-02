疫情趨緩，適逢假日民眾紛紛出遊。新北市長侯友宜今主持疫情說明會時表示，今天又是假日，雖然疫情這段時間，新北市幾乎沒有確診個案，但仍提醒各區要把防疫做到位，今天在各風景區依然啟動人潮儀表板，目前為止只有烏來立體停車場人車超過40％，已經發送簡訊，建議大家不要再前往，其他地區監測中，希望把防疫做好。