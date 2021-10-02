與他人相處時難免發生爭執，不過有些人只要鬧翻就等同絕交，老死不相往來。星座運勢網站「星座巫師」分析，射手座、水瓶座、獅子座、巨蟹座平時看起來很和善，如果爆發爭執，就再也不會和對方和好。

▍1.射手座

射手座性格樂觀，愛好自由，平時不會與人計較太多，吵架時也不會咄咄逼人，常常是讓步的那一方，不過如果一再的挑釁他，踩到他的地雷，等到爆發的時候就沒有挽回的餘地了。射手座一旦與人翻臉，就會徹底從對方的世界消失，無論再怎麼求情都沒有用。

▍2.水瓶座

雖然許多人常常覺得水瓶座總是活在自己的世界，其實他們很重視朋友，會付出真心和誠意，甚至偶爾吃虧他們也覺得無所謂。水瓶座很珍惜每一段友誼，不過如果對方觸碰到他的底線，兩人相處已經不再像過去那麼融洽，他們就會毅然決然的與對方絕交，徹底結束這段關係。

▍3.獅子座

獅子座平時很大方，與人相處時非常熱情，總會主動對周遭的人伸出援手，非常熱心，不過他們的自尊心很高，如果有人擺出傲慢的態度，不把他們當一回事，獅子座就會和對方徹底鬧翻，要他們與對方和好是不可能的事。

▍4.巨蟹座

巨蟹座很會照顧人，無論是朋友、親人、伴侶都能夠受到他們無微不至的照顧，但是有些人就是不懂得珍惜，擺出不在乎的態度，這些都看在巨蟹座的眼裡，一旦兩人鬧翻，他們也不在意失去這段友誼，就算跟他們求情也再也沒有辦法恢復過去的關係。