彰化縣政府2日上午於北斗家商舉辦2021「彰化好就業 職達薪未來」第3場大型就業博覽會，邀請37家廠商參與徵才，提供1600個以上就業機會。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府2日上午於北斗家商舉辦2021「彰化好就業 職達薪未來」第3場大型就業博覽會，邀請37家廠商參與徵才，提供1600個以上就業機會。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府2日上午於北斗家商舉辦2021「彰化好就業 職達薪未來」第3場大型就業博覽會，邀請37家廠商參與徵才，其中有27家是在地的廠商參與徵才，提供1600個以上就業機會，其中矽品精密即將在二林中科設廠，一舉提供近180個職缺；另建大輪胎、允強實業、彥豪金屬、建興安泰及隆昌等超過50個以上的職缺，更祭出高薪7萬元。

縣長王惠美表示，為協助彰化鄉親能夠順利就業並解決在地企業人力缺口問題，縣府今年度規劃5場次大型就業博覽會及200多場單一及小型求職活動，今天是第三場，企盼讓優質廠商能在彰化找到好人才，一起來拚經濟，一起為彰化來努力。

「二林動起來了？」二林人口外流嚴重，去年二林中科闖關成功，今年矽品也宣布將投資800億，並於5月19日舉辦動土典禮，這次配合彰化縣政府舉辦徵才，一口氣釋出180個職缺，二林到彰化市區的19路公車，也在9月29日正式發車了，大幅減省搭公車時間，矽品也承諾未來7年將募集7000人投入生產線。

王惠美表示，根據勞動部109年15-29歲青年勞工就業狀況調查報告，超過8成的青年勞工認為就業資訊有助於找到工作，以「面試或求職技巧」占59.7％最高，「就業市場與情勢分析」占51.5％次之，「職業訓練訊息」也占40.4％。因此今天就業博覽會現場規劃「求職準備區」及「就業探索區」，模擬面試情境，協助青年勞工盡速找到好工作。另外，在「職訓及照顧服務宣導專區」，包含16班職業訓練及22班照顧服務員訓練，培訓專業技能，訓後能穩定就業。

北斗鎮長李玄在表示，縣府團隊辦理就業博覽會，在王縣長的領導之下，彰化人真的幸福滿分，生活指數各項機能都是很好的，也感謝今天到場徵才的各公司行號老闆們，就近尋覓在地好人才。

彰縣府勞工處表示，相關徵才活動訊息或職訓課程可隨時至縣府所設立的8處就業服務台洽詢、撥打免付費專線0800-529191(我愛就業就業)、上網到縣府首頁-活動快訊查詢、台灣就業通、彰化就業通平台或到彰化縣政府勞工處粉絲團。