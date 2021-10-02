新北市一名黃姓男子以金庸小說角色「韋小寶」到處騙炮，與一名女子約定以支付1萬元換一次「內射」，事後不付帳，此外，黃男不滿一名男子阻止他與前女友聯繫，竟動手打人。士林地檢署偵結，分別依詐欺、傷害等罪將其起訴。

起訴書指出，黃男明明無付錢的本意，卻四處以「韋小寶」的假名在網上招搖撞騙，黃男透過包養網站認識一名正妹小花（化名），以支付1萬元為酬勞，與小花相約一次可內射的性交，並稱「結束後我回家再轉帳給你喔」。

去年12月27日兩人相約在汽車旅館交歡了一場，小花在完事過後向黃男告知銀行帳戶，囑咐其要記得付帳，不料事後黃男遲遲未匯款，甚至還在通訊軟體上封鎖她，她才驚覺被詐騙，憤而報警提告。

豈料，黃男罪刑還不只這樣，黃男於今年1月間去找前女友爭論，只因不滿前女友的同事曾阻止兩人聯絡，黃男還拿出小刀，想強迫前女友把同事拐出來喬事，最後前女友爭執不下，便叫出了同事，黃男則情緒失控向2人施暴。

黃男因騙炮一案經檢方傳喚未到而遭到通緝，又犯下傷害前女友及其同事的罪刑，才成功逮獲黃男，士林地檢署偵結，依涉犯詐欺、恐嚇、傷害等罪嫌將其起訴，並向法院建請分論併罰。

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