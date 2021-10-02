有演藝圈美魔女稱號的女星狄鶯，近來不僅迷上自製長輩圖，還會每天上傳到家族群組，讓兒子孫安佐無奈表示：「我媽現在每天都在弄這個，你們爸媽也會嗎？」近來更是尺度大開，居然直接穿上比基尼，直接露出性感白皙美背，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

狄鶯每天都會製作「長輩圖」，除了大方露出胸前一對傲人車頭燈之外，更會擠出深邃事業線，火辣的魔鬼身材盡收眼底，無法想像她已經59歲，近來更曬岀僅穿著一件黑色比基尼的長輩圖，只見她將一頭長髮放至胸前，若隱若現讓人充滿遐想，接著若有所思的表情刻意不望向鏡頭，顯得有些許惆悵，還直接大方露出性感白皙美背，讓網友看的血脈賁張。

而她長輩圖中則是搭配一段文字，寫道：「緣～要順其自然不要太強留，心～只有一顆不要裝的太多，人～只有一生不要追逐的太累」，網友也紛紛回應：「似乎可以收集起來做一本另類『鶯(論)語』」、「讚！很有智慧的話語」、「狄姐美，狄姐的文字更美」、「狄鶯姐每句話都好有哲理」。

不過狄鶯日前發文哀悼金鐘視帝龍劭華時，因自製火辣長輩圖，遭多數網友砲轟「非常不得體」，紛紛留言要求下架，對此，她則是製圖反嗆：「人人理念不同，做法不同、活法也不一樣，不必刻意去改變他人，凡事問心無愧，盡其在我就好」。