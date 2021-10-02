立法院財政委員會周一(4日)將審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案，財政部表示，併計中央政府總預算、前瞻基礎建設計畫以及新式戰機採購等，今年與明年1年以上公共債務債務舉借占前3年度GDP平均數比率分別為33.5％及32.8％，符合上限40.6％。

根據財政部報告顯示，2021年5月修正公布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」所需經費是8400億元，可以是疫情情況分期編列特別預算。

2020年因受到疫情蔓延影響，各國擴大紓困與振興規模，我國也編列了新冠肺炎疫情防治、紓困與振興的特別預算，因應疫情發展已經辦理3次追加特別預算，總計編列6794億元，財源已移用前年度歲計賸餘300億元及舉債6494億元支應。

目前國家疫情獲得穩定控制，為照顧受影響的商家及相關從業人員的生計，行政院強化防治及精進紓困作為，並以振興內需為重點，規劃這次(第4次)追加預算案，歲出編列1600億元，全數以舉債支應，加上以前已經編列的部分，預算規模達8394億元。

有關舉債的部分，特別條例規定施行期間中央政府所舉借的1年以上公共債務未償餘額預算數，應該依據公債法辦理。

經併計中央政府總預算、前瞻基礎建設計畫、新式戰機採購及這次的特別預算舉借，預估占今年與2022年中央政府1年以上公共債務未償餘額，占前3年度GDP平均數比率分別為33.5％與32.8％，符合上限 40.6％規定。

這次追加預算案主要是為刺激內需產業商機與民眾消費，激勵民間消費，有助內需產業儘早恢復動能。

後續財政部部將視該特別預算案歲出執行情形，妥為配合辦理債務舉借，以利遂行各項紓困振興工作，並依預算法、公共債務法及財政紀律法等規定，落實債務管控，期在疫情危機中兼顧財政穩健與經濟發展。