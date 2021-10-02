國內莫德納疫苗短缺，許多人遲遲等不到第二劑疫苗可以接種，但近日卻爆出屬於第七類的雙鐵工作人員到高雄醫療院所「插隊」施打第二劑莫德納疫苗，高市議員李雅靜相當憤怒，她認為高鐵、聯合醫院的高層應該深刻檢討，也怒嗆高市府衛生局「螺絲鬆了」，並點出會爆發相關事件的原因就在於國內疫苗嚴重不足。

李雅靜表示，高市府衛生局在疫苗施打部分頻頻出包，先前爆發未成年護專生接種疫苗，隨後發生76歲長者在2周內混打疫苗的事件，接著又爆發高鐵人員「闖關」打第二劑莫德納疫苗，除了高鐵、聯合醫院不能卸責以外，衛生局更要深刻檢討是不是「螺絲鬆了」。

李雅靜認為，高鐵人員惡意破壞遊戲規則，甚至還「好康逗相報」，把「撇步」教給其他人的行為相當不應該，而聯醫審核發現欲接種者並非符合資格的民眾，雖然第一時間有拒絕施打，但被吵了3個小時後，還是妥協讓他們施打疫苗，這對其他市民相當不公平。

李雅靜也強調，事件爆發的最終癥結點在於「疫苗不足」，大家都想打疫苗，但卻沒有足夠的疫苗可以供應民眾，他也好奇，國外是政府拜託人民打疫苗，而台灣卻相反，是人民拜託政府讓大家有疫苗可打，所以回歸此次事件爆發的源頭還是疫苗不足的問題。