在美中關係持續緊張之際，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai） 下周一（4日）將公布拜登政府對大陸的貿易政策，外界對這項宣布屏息以待。美媒報導，戴琪將公布大陸未兌現第一階段貿易協議承諾，不排除採取行動，包括提高關稅等措施。

CNBC引述消息人士報導，戴琪下周一將在華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS） 發表演講，除了談及拜登政府對大陸的貿易戰略，也會宣布陸方在貿易協議首階段採購金額未達標。

據川普執政時期美中雙方2019 年敲定的第一階段貿易協議，大陸必須從2020年1月1日至2021年12月31日、兩年內加碼採購價值 2000 億美元（約台幣5.6兆元）的美國商品，包括特定的農產品和能源。

目前不清楚美國貿易代表署會如何回應，但知情人士透露，美方正在評估對大陸究責採取行動，可能包括提高關稅等措施。

彼得森國際經濟研究所（PIIE） 學者 Chad Bown先前預估，截至今年 8 月，大陸採購美國商品金額估計只達目標的 62%。

大陸商務部日前表示，加徵關稅不利於中國、美國和世界經濟復甦；在當前全球通脹壓力加大的形勢下，關稅給兩國企業和消費者造成很大壓力和損失。並稱中美經貿關係本質是互利共贏，希望雙方共同努力，為雙邊經貿關係健康穩定發展創造條件。