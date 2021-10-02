桃園市八德國民運動中心還在試營運階段，不料官網卻貼出緊急公告，指停車場內部消防管線脫落，請民眾暫時不要將車停入地下室，文章一出民眾就酸「政府施工品質就是這樣」、「才啟用7天就脫落？」。體育局喊冤，1日有輛車因車高過高，不慎撞擊消防設備灑水頭，現場噴出大量泡沫跟水，已請新工處協助排除狀況，並將灑水頭提高10公分防撞。

八德國民運動中心停車場目前已恢復開放，但內部仍有部分積水。（陳夢茹攝）

八德國民運動中心位於八德區廣福路旁的原北景雲營區，建物為地上5樓、地下1樓，9月24日至10月8日正在試營運，期間推出初級放鬆瑜珈、活力皮拉提斯、飛輪輕鬆踩等課程讓民眾免費體驗，課程紛紛被秒殺，八德市民表示，想預約免費課程早被搶光，直呼一位難求。

八德國民運動中心從9月24日至10月8日正在試營運階段。（陳夢茹攝）

官網1日卻貼出緊急公告，提醒民眾停車場因內部消防管線脫落暫不開放，被民眾酸「不意外，看門口地磚就知道，怎麼驗收的過？」、「啟用7天就脫落？」。體育局回應，1日有車輛因車高過高，在停車場內不慎撞到消防設備灑水頭，導致管線脫落，加上消防設備誤以為有火災發生，現場更噴出大量泡沫、水，已經請新工處排除狀況。

新工處表示，消防設備灑水頭原設計淨高210公分，遭撞後改管，目前噴頭高度為220公分，且為了提高駕駛人防撞的警覺性，指標牌底下淨高仍維持210公分，現場狀況已經全部排除，停車場已恢復開放，不過因曾噴出泡沫及水，停車場內仍有部分積水，提醒民眾要多加留意。