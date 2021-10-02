新北市長侯友宜今天上午視察紙風車道具倉庫。（王揚傑攝）

紙風車劇團道具倉庫去年遭逢祝融，所有佈景、道具、設備、器材全付之一炬，為尋找理想倉儲空間，新北市府多次陪同劇團勘查場地、最終選址在汐止區國防部南港營區第三彈藥庫做為倉儲使用。新北市市長侯友宜今（2）日到場勘查時表示，未來規畫結合藝術教育資源，讓藝術工程在新北發揚光大。

侯友宜表示，去年紙風車文教基金會的道具倉儲被火焚燒，期間市府及各界多方勘查合適場地，全力媒合；最終與國防部攜手合作，簽訂長達12年的契約，落腳在陸軍南港營區第三庫房。十分感佩紙風車延續368鄉鎮市區藝術工程的精神，劇團也規畫讓孩子們能夠手作道具，用創意、愛與關懷讓新北的藝術教育資源更加豐沛，未來兒童藝術工程能在國防部的基地發揚光大。

文化局指出，紙風車文教基金會為新北市立案基金會，紙風車劇團屢獲文化部「台灣品牌團隊」，長期投身表演藝術創作、兒童藝術扎根及公益推廣不遺餘力，深受各界肯定。劇團考量汐止彈藥庫非住宅密集區，夜間裝卸貨較不會干擾鄰居，且交通便利利於全臺巡演，而市府相關單位將會協助周邊道路改善等事宜，全力支持紙風車落腳新北。