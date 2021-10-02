大陸政府主導的「北京國際遊戲創新大會」已於在9月26日結束，但近日該大會會議記錄在網上廣泛流傳，顯示該份文件是由會上的北京遊戲行業內容管理培訓班的講話內容整理而成，發言內容涉及大量遊戲審查案例分析，透露出中國遊戲審查的眾多操作標準，內容不但涵蓋未成年人遊戲時數，更是「地圖炮」式規管遊戲主題、歷史觀、課金及遊戲性等。

香港經濟日報報導，該份紀錄又引述中國音數協第一副理事張毅君指出，中國遊戲發展約30年，真正成規模發展20年出頭，「現在需要總結經驗、梳理思路，停下來，是為了走的更遠，不能走著走著忘自己的目的。」

文件又引述總局審核專家陳振宇會上指，遊戲價值觀審核是遊戲打分第一條，特別提到遊戲要注意二次元的變質，包括對日本的膚淺模仿及艦娘文化（即是將日本軍艦擬化為美少女的角色），認為遊戲淡化歷史感、甚至有玩家喜歡上這種元素。

陳振宇提到，大陸沒有真正的耽美遊戲，但是某些遊戲存在耽美元素。陳指出，要重點關注同性之間的曖昧，避免刻意、描述錯誤引導男男經濟。陳振宇又提到，大陸國產遊戲《原神》中大量男性角色女性化，提醒判斷標準要以主觀感受上，引起對於性別認知錯亂的。

陳振宇指，遊戲歷史觀根本原則為不可歪曲事實、譁眾取寵，有定論的歷史人物不能隨意改編。陳振宇點名指，《大戰略大東亞興亡史》是利用二戰歷史題材對惡勢力的美化。熱門遊戲《信長之野望》也遭批評，陳振宇指，《信長之野望》過度美化他國歷史，野望就是野心天下布武，其實就是軍國主義。

陳振宇提到，《Cyperpunk 2077》及《Fallout》等裡面頹廢和違法的世界觀會視為不當內容，有關遊戲將不能上架。

課金方面，陳振宇則指，遊戲要明示概率規則、制限次數，VIP 加購次數也應做限制，例如道具購買次數：5～10 個；抽取次數：20～30 次，但範圍中取上還是取下，主要看遊戲中概率性玩法有多少。