就讀台北市立啟明學校的楊硯淳，具有視覺及聽覺雙重障礙，但並未因此自我設限，反而將他人眼中的障礙，轉化為自身優勢，國二時就在校內舉辦觸覺藝術作品展，讓視障者也能參與，今天獲勵馨基金會「女兒獎」的「特殊創作獎」肯定。

楊硯淳表示，自己的視力從3歲開始減弱，至今停留在0.01，「只看得到些微的光影」，聽力從5歲時開始減弱，國三時幾乎聽不到外界的聲音，受到這些障礙影響，讓她一度覺得只能與自己熟悉的人溝通、生活受到限制，但也因此多了許多自己的空間，嘗試別人沒試過事。

楊硯淳說，如畫畫等也是其中一個，但自己就讀啟明學校，發現許多同儕因為視力不佳、難以欣賞畫作，因而透過種種觸覺材料，如毛線、石膏等方式，籌畫觸覺藝術作品展。

楊硯淳指出，就讀啟明學校時，許多學長姐時常分享生活上的不便，因此使她立下志向希望就讀公共行政系、社會系等，希望關注身心障礙者遇到的問題。

另外，目前就讀善化高中高三的藍子昀因其的筆記帳也獲得「特殊創作獎」，聖心女中學生李品艾則用「攝影」也拿下「特殊創作獎」。