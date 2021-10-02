新北市泰山區明志路上一處民宅2日清晨6點多發生火警，一家5口3死2傷，其中命喪火窟的50歲鍾萬猛，曾任泰山區多間學校家長會長，不幸消息令地方相當震驚。現任義學國小校長蕭又誠、義學國中校長楊麗華都哽咽表示，鍾前會長為人慷慨，人緣很好，對於不幸事件都感到很遺憾。

義學國中校長楊麗華表示，大家稱鍾萬猛會長「猛哥」，他為人慷慨、大方，每當學校有需求時，總是慷慨解囊、盡心盡力，學校外的電子看板就是由他與其他會長共同捐贈，熱心的會長如今至西方極樂世界，留給義中無限思念。

時任義學國中校長楊尚青表示，鍾萬猛是印尼華僑，來台念書後與妻子結婚，相當熱愛台灣，夫妻倆專營印尼人力仲介工作，對於孩子教育相當重視，同年擔任義學國中、明志國小雙會長，在他任內期間，鍾會長爭取圖書館等建設，而泰山家長會長間交流都相當和睦。

現任義學國小、時任明志國小校長蕭又誠表示，鍾前會長在地方人緣很好，時常出面協助大小事，他一早接獲消息就趕赴醫院關心，鍾男一子一女2人都曾是他任內的學生，個性乖巧，待人尊敬有禮貌。

蕭又誠說，鍾男兒子相當優秀，今年剛考上國立台灣海洋大學，這周末才從基隆返家與家人團聚，沒想到遇到憾事，實在遺憾；教育局長張明文表示，發生這樣的事很遺憾，後續會請學校提供鍾家人所需協助，全力給予關懷。