振興五倍券將於下周國慶連假前開放領用，各部會祭出農遊券、客庄券、國旅券等加碼券，引起各界關注。前立委沈富雄直言，政府這次花了人民的血汗錢，卻搞了一堆有的沒有的事情，這麼多的Coupon(優惠券)，是要證明台灣是Republic of Coupon嗎？他還透露自己日常的消費習慣，直言這個政策是在找自己麻煩。

紙本五倍券第一梯次官網、超商預訂已於1日截止，根據統計已有1174萬人預訂紙本券，接下來開放預約的是第三個管道郵局，將於4日登場，屆時民眾可以選擇網路或電話預約，再於12日起到郵局領取。

沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》中表示，政府在這次紓困振興方案上，花了人民的血汗錢，卻做一些無厘頭、自綁手腳的、有的沒有的事情，「搞一大堆Coupon，台灣要證明什麼？證明我們Republic of Coupon，簡稱叫ROC，麻煩死了」。

沈富雄坦言，這次的綁定，或者是要數位，或者是要現金，「老百姓告訴你，我老百姓的感覺，第一選擇現金，第二選擇才是紙本券，最後的選擇才是數位」，因為不管台灣科技多先進，這都是老百姓的消費習慣。

沈富雄透露，自己問小七，拿五倍券能不能放進icash？櫃台說不行，但他仍希望能夠得到一個回答，並指最近的民調顯示，大家拿了這5千元，有7成的人是要花在日常生活用品，「我的日常生活用品，除了吃飯以外，都在小七，如果不放進小七，真是找我的麻煩」。