「路透社」（Reuters）報導，先前曾表示將於2022年大選角逐副總統職位的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），2日突然宣布不參選，並進一步稱將退出政壇。

杜特蒂在親信參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）的陪同下表示，由於菲律賓民眾認為他競選副總統的行為是「鑽法律漏洞」，有違憲之嫌，因此他決定退出政壇。杜特蒂8月曾宣布將於2022年參選副總統，菲律賓執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）9月初提名杜特蒂角逐下屆副總統，他則在22日正式接受。

《德國之聲》（Deutsche Welle）指出，由於菲律賓憲法規定總統任期6年、任期屆滿後不得連任，因此杜特蒂的行為在菲律賓引發軒然大波。反對派痛批他想在幕後繼續掌權，避免因「反毒戰爭」期間違反人權的行為遭到問責，稱將在最高法院挑戰這項決定；民調機構「社會氣象站」（SWS）9月底公布的調查則顯示，有約60%受訪者認為杜特蒂的決定「違反憲法精神」，不過也有39%受訪者支持他參選副總統。