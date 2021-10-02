2021大雪山賞鳥大賽參賽隊伍於大雪山林道18K觀察綠啄木。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

大雪山林道49K-黑長尾雉-陳嘉瑞拍攝-10月1日。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

大雪山林道49K-臺灣朱雀-鄭宜昌拍照-10月2日。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

10月1日 灰鷽 陳科授拍攝。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

10月2日大雪山林道35.5K紅頭山雀 陳科授拍攝。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

2021大雪山賞鳥大賽吸引30隊競爭，118位鳥友歷經24小時尋覓加上精湛的辨識鳥功，2日下午宣布成績，共紀錄到148種鳥類。其中「閱讀自然」隊，以109種鳥類奪得一般組冠軍，另新增紀錄到佛法僧、金腰燕、小鵐等3種鳥類，讓大雪山賞鳥大賽紀錄推進到205種鳥類。

大雪山賞鳥大賽活動自2011年創辦，11年來吸引國內外賞鳥人士超過1400人次參賽。去年及今年因受新冠肺炎疫情影響，並無外國鳥友參賽，但參賽隊伍依然踴躍，共計30隊118人參與，隊員年齡最小7歲，最年長是77歲。

今年賽事從1日上午10點10分起登場，歷經24小時激烈競爭，賞鳥大賽一般組由「閱讀自然」隊，以109種鳥類奪得冠軍；親子組由「鷹為有你」隊，以60種鳥類拿到第1名。而「特有種獎」由「布萊克獨木舟」隊、「不知道對不對」獲得，紀錄到最多特有種鳥類24種。

「猜猜樂獎」由「焦阿巴」隊獲得，預測鳥種數目「148種」打平大會紀錄。「新紀錄獎」由「中華鳥會隊」及「我們在環、虎、雲科的日子」隊獲得，新記錄到「金腰燕」及「小鵐」。最佳隊旗獎由一般組「焦阿巴」隊獲得。

來自台南的「灣理人陸上競技隊」第一次參加，隊長蔡文斌說，我們成員是一個家庭組成，長期以親近山林做為平時的休閒活動，並愛對鳥類生態產生興趣進而開始賞鳥，希望大家都能喜歡上台灣山林的飛羽精靈。

東勢林區管理處表示，大雪山賞鳥大賽11年來總共記錄到205種的鳥類，顯示大雪山鳥類資源豐富而穩定。2019年起採用eBird(目前全球最大的即時、線上鳥類資料庫)做為紀錄平台，有助於調查資料的即時展示及開放，結合公民科學進行鳥類紀錄，達到鳥類生態監測效益。

今年結合「2021大雪山賞鳥大賽」系列活動，邀請曾獲國際野鳥生態木雕大獎的黃麟鳴木雕大師舉辦「木鳥漫飛」生態木雕創作展，展示帝雉等野鳥生態木雕，姿態栩栩如生。