新北市長侯友宜至汐止區「好將來」快餐店實際了解待用餐取用情形。（新北市社會局提供）

新北好日子愛心大平台待用餐從8月25日推動以來，在各方的努力和號召下，目前已達1004家，可提供至少20萬人次溫飽，不僅可以紓解店家的生意，也讓生活上遭遇困境的民眾獲得即時挹注。新北市長侯友宜今（2）至汐止區中興路「好將來」快餐店實際了解待用餐的取用情形，再次感謝所有響應的店家以及資助待用餐的善心人士。

侯友宜表示，今年5月中旬起，全國進入疫情三級警戒，許多餐飲店深受影響，也使得原本弱勢家庭更受衝擊，因此巿府特地結合社會力推動待用餐，透過民間善款以補助餐費的方式，號召店家參與，一來協助餐飲業紓困，再來讓有生活需求的民眾能就近取餐，吃飽了才有力氣打拚。

「好將來」快餐店的老闆劉威麟表示，20年前汐止經常淹水，有次全家被大水困在家中無法外出，幸好當時有善心人士划著船挨家挨戶送便當，才讓他們解決斷糧之苦，他當時便發願，有朝一日有能力一定要回饋社會。

劉威麟說，他出社會後經營早餐店和快餐店，10年前開始送愛心餐，有生活實際困難者，他會先給予餐券，對方再憑餐券到店裡取餐，平均一天午、晚餐各提供30個便當。這次看到新北市推動待用餐，跟自己的理念契合，立即響應加入，希望透過巿府的平台，可以幫助更多需要的人。

社會局長張錦麗表示，待用餐推動以來，不僅店家越來越多，也有企業團體或個人捐款資助。有許多店家不申請餐費補助，有申請補助者更有百家加碼提供。所有參與的店家均透過eFOOOD平台公布，讓有實際生活需求的民眾可以快速搜尋到附近的待用餐。不過，張錦麗也強調，這些資源都是社會各界的愛心，希望能留給真正需要的人。