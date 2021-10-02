針對《SPORTS朝鮮》直接點名中信兄弟左投德保拉可能是下一個韓職球團網羅對象，兄弟領隊劉志威2日賽前做出回應，他表示，兄弟球團與德保拉簽下的是1+1的合約，而雙方目前也已經在對明年合約進行溝通，「雙方都有意願才是重點，他也想留在台灣。」

近年韓職從中職網羅不少洋將，像是米蘭達、卡本特到韓國後都有不錯的表現，而去年奪下投手「三冠王」的德保拉今年持續展現壓制力，也一直是大家觀察的對象，今天韓媒再度點名他，可能會是下一個韓職球團網羅對象。

針對今天韓職報導劉志威做出回應，「我們跟德保拉本來就是簽1+1的合約，合約從今年開始，至於合約細節先不說，但雙方都有意願再續約，且算是樂觀，現在已經在談明年合約內容。」

劉志威認為，雙方都有意願才是重點，「都已經在討論，他也想要留在台灣。」他強調，目前球隊與德保拉是有合約關係，如果韓職想要挖角也是要買斷，「在有合約關係情況下，雙方有意願就會繼續談，也一定是我們這邊先談。」

至於韓職球團是否已經有來接觸？劉志威說：「我不方便說。」他解釋，就像是各隊也都會去看其他地方的洋將，也會有詢問的動作，「但問跟提合約中還有一段（時間），我不知道韓國媒體怎麼寫，但他有沒有可能問德保拉經紀人？也是有可能，可是會問到我們球隊嗎？可能還沒到這個程度。」