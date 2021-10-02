近期大陸爆發缺電風暴，天然氣成為救急能源，近期大陸三桶油分別加大對海外天然氣收購與國內儲存建設。中海油與卡達石油公司近日通過視訊新簽署為期15年、每年350萬噸的長期液化天然氣（LNG）購銷協議。該協定是近8年來大陸企業簽署的年合約量最高的長期LNG購銷協議，對及時補充大陸用氣缺口、滿足大陸用氣需求意義重大。

中國海油目前是中國第一大、世界第三大LNG進口商。2006年至今中國海油已為大陸引入LNG資源超2億噸。

另外，中國石化傳出，今冬明春計畫籌措242億立方公尺海外LNG資源，目前其自有LNG接收站將滿負荷運行。其中，正加快推進天津LNG接收站二期工程建設，預計於2021年11月達到投用條件，將為華北地區今冬明春天然氣保供打下堅實基礎。

位於江蘇省南通市如東縣的中石油江蘇LNG接收站擴建（三期）工程日前也正式投入運行，工程投產後，江蘇LNG接收站存儲能力提高60％，可為今冬明春高峰用氣增供2.5億立方公尺天然氣，成為長三角地區首個千萬噸級LNG接收基地。