愛馬仕（Hermes）將於台灣時間10/02晚間8:30演出2022巴黎春夏時裝秀，

目前在愛馬仕官方網站 FACEBOOK 粉絲團與 Youtube 官方帳號上已有女裝秀的秀前預告影片:

官方網站 https://www.hermes.com/us/en/

FACEBOOK粉絲團 https://fb.watch/8kRWwjbbqu/

YouTube官方帳號 https://youtu.be/VVk4D6X1faA

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