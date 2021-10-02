愛馬仕（Hermes）將於台灣時間10/02晚間8:30演出2022巴黎春夏時裝秀，
目前在愛馬仕官方網站 FACEBOOK 粉絲團與 Youtube 官方帳號上已有女裝秀的秀前預告影片:
官方網站 https://www.hermes.com/us/en/
FACEBOOK粉絲團 https://fb.watch/8kRWwjbbqu/
YouTube官方帳號 https://youtu.be/VVk4D6X1faA
#HermesFemme
愛馬仕（Hermes）將於台灣時間10/02晚間8:30演出2022巴黎春夏時裝秀，
目前在愛馬仕官方網站 FACEBOOK 粉絲團與 Youtube 官方帳號上已有女裝秀的秀前預告影片:
官方網站 https://www.hermes.com/us/en/
FACEBOOK粉絲團 https://fb.watch/8kRWwjbbqu/
YouTube官方帳號 https://youtu.be/VVk4D6X1faA
#HermesFemme
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。