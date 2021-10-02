愛馬仕（Hermes）將於台灣時間10/02晚間8:30演出2022巴黎春夏時裝秀，

目前在愛馬仕官方網站 FACEBOOK 粉絲團與 Youtube 官方帳號上已有女裝秀的秀前預告影片:

官方網站 https://www.hermes.com/us/en/

FACEBOOK粉絲團 https://fb.watch/8kRWwjbbqu/

YouTube官方帳號 https://youtu.be/VVk4D6X1faA

#HermesFemme