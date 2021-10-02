新立案快樂天堂基金會正式成立，2日舉行志工宣誓大會，未來除了協助扶持受虐婦女、兒童外，還有全國唯一「孤寡清貧善終計畫」服務，無償協助無力殮葬家庭，為亡者善終，執行接體、豎靈、入殮、火化、封罐、協助安奉晉塔或樹葬、海葬及後續關懷等。

快樂天堂基金會在志工引頸期盼下正式成立，嘉賓雲集，彰化縣長王惠美、彰化縣議長謝典林、立法委員高虹安、彰化市長林世賢、台灣民眾黨秘書長謝立功等都參與。

快樂天堂基金會正式成立，提供「善終計畫」，讓弱勢民眾不再需要擔心身後事。（吳敏菁攝）

「什麼是天堂？有愛的地方就是天堂！」基金會董事長張雪如表示，基金會延續廣寧樂善團「捐棺、善終、濟貧、敬老、扶幼、服務偏鄉公益、防疫、幫助受虐婦幼」等服務，有了透明基金會，希望擴大行善的能量，

快樂天堂基金會正式成立，提供「善終計畫」，讓弱勢民眾不再需要擔心身後事。（吳敏菁攝）

「快樂天堂」將為無力辦後事家庭伸出援手，只要各縣市社會處轉介，並經基金會核定後就免費服務。張雪如分享，10多年前接到3件沒有錢可以下葬案件，葬儀社開價每位7萬元，她奔波募集21萬元，突然又一口氣來了4位，再度一一打電話尋求募款，卻都被婉拒了。

張雪如說，在為無助家庭感到絕望悲哀，突然想到，自己可以幫亡者化妝、抬棺啊，後來以一位3萬元費用，協助完成身後事，當時連在國小二年級兒子也被拉去幫亡者抬棺了。

張雪如說，這是少有人願意去關懷的領域，奔走多年，服務多件國際善終案件，協助為客死異鄉的鄉親、在台過世的移工與外配「落葉歸根」。

「善終計畫」是基金會的重點工作，將以「簽約」方式，讓弱勢民眾不再需要擔心身後事，感謝有這麼多的志工一起來加入這項快樂的志業，不少受過幫助也現身說法，遭遇困境得到協助，感受到愛，投入當志工，從助人找到生命的光。