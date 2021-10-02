今年因應疫情，主辦單位控管參與人數，單日以1500人為限，並採線上報名辦理。（張毓翎攝）

台南市政府警察局佳里分局代理分局長陳嘉得表示，請民眾遵從員警指揮及告示牌指示，切勿在周邊道路違規停車。（警方提供／張毓翎台南傳真）

2021七股海鮮節的高人氣活動「挖文蛤體驗」，今年因應新冠肺炎疫情，首次採預約制，3000個名額不到11分鐘就被掃光，本周末在台南市七股區六孔碼頭登場，2日第一天，時間一到遊客人手一個水桶、鏟子迫不及待準備開挖，有小朋友戴著口罩仍掩不住臉上笑容，直呼消暑又好玩。

台南市政府觀光旅遊局與七股區公所共同舉辦的「挖文蛤體驗」，是每年最吸睛的濱海親子活動。從台南市中西區來的陳先生，首次參加活動，僅花了半小時就挖到3台斤的文蛤，他笑說「自己也嚇一跳，其實沒特別費力挖，文蛤大多用手就可以摸到。」

台南市長黃偉哲說，當初要辦此活動時掙扎很久，如果疫情警戒不降級，其實市府還真的不敢辦，現在中央鬆綁防疫規定，才能在戶外辦活動，今天民眾即使在海邊，口罩依舊戴好戴滿，顯示民眾自主防疫意識很高。

以往活動因為沒有人數限制，會場湧現長長的排隊人龍，周邊道路更是被車潮塞滿；然而今年因應疫情，主辦單位控管參與人數，單日以1500人為限，並採線上報名辦理，不開放現場報名，使今天交通未出現壅塞的情形。

七股區公所說，今明2天在七股鹽山舉辦「社區農特產展售」，結合在地商家共50攤業者，民眾摸完文蛤後可順道前往採購搶好康。

台南市政府警察局佳里分局代理分局長陳嘉得表示，這次活動結合警力、義警及民防人員執行交通疏導、會場安全維護等勤務，並隨時掌握會場及七股鹽山農特展售周邊交通狀況，請民眾遵從員警指揮及告示牌指示，切勿在周邊道路違規停車。