房價走升引來央行再一波打房，不過，甲山林總經理張境在今天公開向政府喊話，房價走揚，地價飆漲是主要禍首之一，特別是地方政府標地，大舉推升土地價格，根本是公然炒地，有失公平正義，內政部與財政部等中央政府應出來管管了！

張境在指出，建商、代銷也不願房價大漲大跌，影響產業穩定性，目前房價上漲的問題核心是地價飆漲、國際原物料價格上揚，營造工資大增造成。

「原物料成長，是國際性問題，如鐵礦砂、運價大漲，這部分不能怪政府！」張境在指出，但中央政府應正視為什麼地方標地，決標價格都飆得那麼高，每每標購時，業者都膽戰心驚，標出結果更多令業界一片嘩然！

令業者困擾的還有營造工資狂增，張境在透露，以前工人一周發一次全勤獎金，現在為與產業擴廠等工程搶工，除了本來的工資，還有業者從周周發獎金，改為天天發獎金，以避免工期延宕。有些業者找不到工，走偏鋒，僱用非法外勞，面臨政府天天前往查緝。他建議，政府要抑制房價升幅，除了協助平抑地價，也應協助業者解決缺工，進一步開放引進外勞。