有「世界七大令人期待公園」之稱的台南市中西區河樂廣場，今年先因乾旱停水，再因新冠肺炎疫情警戒關閉，兩者因素逐漸解除，先在9月底重現水池，2日晚間7時30分迎來今年首場音樂會，台南市文化局舉辦首屆台南國際音樂節，其中的「爵士搖擺夜」在此登場，表演前已有400多人預約報名進場。

台南市首辦台南國際音樂節，考量台南弦樂實力強，日本據台至今，民間對音樂發展與教育蓬勃，今年首屆國際音樂節卻遇上疫情，入境需隔離，邀請國際團隊來台不易，主要以台灣音樂團隊為主，喊出「在地即國際」口號。

河樂廣場今年先逢乾旱，親水設施停止放水，再逢疫情嚴峻，乾脆關閉入園。經過雨季與疫情趨緩後，逐步解除兩項禁令，迎來今年首場音樂節。

「爵士搖擺夜」是首屆台南國際音樂節開幕後第4場音樂會，也是首場戶外表演，台南市文化局邀請「狗屎運爵士樂團」現場演奏搖擺爵士樂為主，放進統紐奧良曲風，民眾現場跳起搖擺舞，與台上歌手互動。

活動在河樂廣場與運河之間的道路封路舉行，透過舞台上表演者的復古裝扮、運河及河樂廣場的夜間美景、古典與爵士的音樂流動，500張預約座位爆滿，開放民眾現場圍觀聆聽，樂團成員傍晚彩排已吸引大批民眾駐足觀賞。