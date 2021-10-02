國民黨中央。（報系資料照）

國民黨主席當選人朱立倫將於下周二上任，近來正加快腳步徵詢人事。據悉，第一波人事任命以「功能性」為考量，行管會主委將由多次跟黨產會交手的邱大展留任，黃復興黨部主委則以海軍陸戰隊退役上將季麟連呼聲最高，期盼其能整合黨內軍系力量。

朱立倫將於10月5日提前上任，並在10月30日全代會上補行宣誓儀式，根據黨中央規畫的全代會議程，當天將視需要行使副主席任命案的同意，並聽取祕書長黨務報告、立院黨團工作報告，以及討論黨章暨相關規章修正案、政策綱領、處理一般提案等。

近來朱立倫正積極進行黨務人事布局，據透露，朱立倫下周二上任當天，可望至少先宣布祕書長、組發會、文傳會、行管會、革實院與黃復興黨部主管人事，而相關用人準則以過去對黨、對朱戰功成果，實際經驗能力，並一定程度年輕化為主。

目前祕書長一職可望由前台東縣長黃健庭出任，今又傳出黃復興黨部主委可能由中央軍事校友總會會長、退役上將季麟連出任，此消息一出，多個退軍團體均抱持肯定態度，認為其是目前能夠統合所有軍系的人選，堪稱「眾望所歸」。

熟稔軍系系統的人士表示，季麟連過去領導中央軍事校友總會時，有別於過往官僚作為，願意彎腰傾聽基層聲音，提升退軍團體向心力，雖然季麟連在此次選舉力挺朱立倫，但仍尊重大家的自主意志，可見其格局之高且處事圓融。

此外，外傳國民黨大掌櫃、行管會主委一職將由邱大展留任，據了解，邱大展在25日江啟臣宣布總辭後，日前辦公室已全部清空，也完成黨務交接，做好退休的準備。對於朱立倫是否曾來徵詢，邱大展並沒有否認，至於是否留任，邱只強調目前尚未確定。