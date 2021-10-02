為應對當前稀土供不應求的局面，大陸近日調高2021年稀土開採以及冶煉總量高達2成的比例，將稀土產量水準提升至歷史最高點。

大陸工信部網站日前顯示，2021年度稀土開採總量控制指標為16.8萬噸，冶煉分離總量控制指標為16.2萬噸。該稀土開採以及冶煉兩項指標較2020年均有多達20％的提升，2020年稀土開採總量僅為14萬噸，該調整也使大陸年內的稀土供應規模達到歷史新高水準。

中國2020年產量14萬噸，其中出口量為3.54萬公噸，較2019年驟減23％，創下五年來新低，顯見中國稀土多數為其製造自用，並已將稀土升格為重要的戰略物資。

路透引述Wood Mackenzie分析師David Merriman分析，目前在電動車等需求崛起下，製造商對釹鐵硼（NdFeB）的需求大增，使大陸不可避免必須提高稀土配額。

此外，中國提高稀土配額，也是有意積極整合產業鏈爭強話語權。但中國雖為生產大國，其業者技術與規模落差頗大，遜於日本的日立金屬、TDK、信越化工和德國VAC等4家企業，高階技術落後10年左右，因此國際定價權受制於人。