該來的躲不掉？德國一名高齡96歲的婦人Irmgard Furchner，曾在納粹集中營擔任秘書，他在2021年2月遭控教唆與協助猶太大屠殺，本應於9月30日出庭受審，不過卻臨陣脫逃。但最新消息是，她已被逮捕正等候受審。宛如遲來的正義彰顯。

Germany: 96-year-old tried to escape Nazi war crimes trial

婦人Irmgard Furchner遭到控告曾參與1萬1千件謀殺案，並於訂在9月30日，在距離德國漢堡以北1小時車程的Itzehoe鎮受審。她曾在9月8日寫信給法院，聲稱因為年齡跟身體的限制，不會出庭將委由律師代理，但是這不符合德國法律規定。她之所以提出這要求，根據她說法是「不想成為世人笑柄。」

An arrest warrant has been issued for a fugitive 96-year-old former Nazi death camp secretary who failed to turn up for the start of her trial in Germany.

Irmgard Furchner is charged with complicity in the murders of more than 10000 people.https://t.co/VBrcQOU7Ge — TheJournal.ie (@thejournal_ie) September 30 2021

#UPDATE One of the first women to be prosecuted for Nazi-era crimes in decades Irmgard Furchner is charged with complicity in the murders of more than 10000 people at the Stutthof concentration camp in occupied Polandhttps://t.co/dOlh4LdxVQ — AFP News Agency (@AFP) September 30 2021

《BBC》報導指出，Irmgard Furchner在18歲時曾於波蘭的施圖特霍夫集中營（Stutthof concentration camp），為集中營指揮官霍普（Paul-Werner Hoppe）擔任秘書。當時約有10萬人被送入集中營，納粹利用毒氣室、槍擊、藥物注射或者讓人餓死的方式殺人，估計約有6萬5千人死於此集中營內，除了猶太人之外，也有波蘭人以及被俘的蘇聯士兵等。

集中營指揮官霍普在1954年接受審判。當時Irmgard Furchner曾描述過霍普像她口述傳達訊息的細節。霍普在1957年被判9年監禁。檢方認為，Irmgard Furchner對於集中營內所發生的事情，應當是知曉的，但是她主張不知情。報導指出，如今還活著的納粹中，Irmgard Furchner是最後一位送審的罪犯之一，因當時在納粹集中營工作時她仍未成年，因此判決會在家事法庭進行。

她預定應在9月30日早上6點至7點20分之間從養護中心，搭乘地鐵出發到法院，但是她卻改變心意，坐上計程車逃跑。不過，在警方搜捕數小時後，在漢堡被捕，如今已被拘留候審。因本次逃跑事件，負責法官已將開庭日延後至10月19日。

96-year-old woman Irmgard Furchner arrested after fleeing in a taxi ahead of her trial for aiding and abetting mass murder in a Nazi concentration camp officials in Germany say. https://t.co/k4wlcHdWde pic.twitter.com/16WDu1MmJt — Dr. Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) September 30 2021

由於Irmgard Furchner年事已高，法院方面預估開庭不會超過兩小時。而也會請醫生評估她的身體狀況，看是否持續居留她。

面對Irmgard Furchner臨陣脫逃，《德國之聲》報導，納粹倖存者團體「國際奧斯威辛委員會」（The International Auschwitz Committee）對她逃跑表示憤慨，且認為此舉是對法治以及倖存者難以置信的輕視。並指責有關當局應該直接將她從養老中心帶到法院，不應無視她可能逃跑的可能性。原告律師Onur Ozata則表示，她試圖逃脫審判的行為「令人髮指」。