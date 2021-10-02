該來的躲不掉？德國一名高齡96歲的婦人Irmgard Furchner，曾在納粹集中營擔任秘書，他在2021年2月遭控教唆與協助猶太大屠殺，本應於9月30日出庭受審，不過卻臨陣脫逃。但最新消息是，她已被逮捕正等候受審。宛如遲來的正義彰顯。
婦人Irmgard Furchner遭到控告曾參與1萬1千件謀殺案，並於訂在9月30日，在距離德國漢堡以北1小時車程的Itzehoe鎮受審。她曾在9月8日寫信給法院，聲稱因為年齡跟身體的限制，不會出庭將委由律師代理，但是這不符合德國法律規定。她之所以提出這要求，根據她說法是「不想成為世人笑柄。」
《BBC》報導指出，Irmgard Furchner在18歲時曾於波蘭的施圖特霍夫集中營（Stutthof concentration camp），為集中營指揮官霍普（Paul-Werner Hoppe）擔任秘書。當時約有10萬人被送入集中營，納粹利用毒氣室、槍擊、藥物注射或者讓人餓死的方式殺人，估計約有6萬5千人死於此集中營內，除了猶太人之外，也有波蘭人以及被俘的蘇聯士兵等。
集中營指揮官霍普在1954年接受審判。當時Irmgard Furchner曾描述過霍普像她口述傳達訊息的細節。霍普在1957年被判9年監禁。檢方認為，Irmgard Furchner對於集中營內所發生的事情，應當是知曉的，但是她主張不知情。報導指出，如今還活著的納粹中，Irmgard Furchner是最後一位送審的罪犯之一，因當時在納粹集中營工作時她仍未成年，因此判決會在家事法庭進行。
她預定應在9月30日早上6點至7點20分之間從養護中心，搭乘地鐵出發到法院，但是她卻改變心意，坐上計程車逃跑。不過，在警方搜捕數小時後，在漢堡被捕，如今已被拘留候審。因本次逃跑事件，負責法官已將開庭日延後至10月19日。
由於Irmgard Furchner年事已高，法院方面預估開庭不會超過兩小時。而也會請醫生評估她的身體狀況，看是否持續居留她。
面對Irmgard Furchner臨陣脫逃，《德國之聲》報導，納粹倖存者團體「國際奧斯威辛委員會」（The International Auschwitz Committee）對她逃跑表示憤慨，且認為此舉是對法治以及倖存者難以置信的輕視。並指責有關當局應該直接將她從養老中心帶到法院，不應無視她可能逃跑的可能性。原告律師Onur Ozata則表示，她試圖逃脫審判的行為「令人髮指」。
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