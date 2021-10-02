「大霈」奪生活風格節目主持人獎。(取自廣播電視金鐘獎 YouTube)

第56屆電視金鐘獎頒獎典禮今晚（2日）7點在國父紀念館舉行，最為吸睛的莫過於戲王戲后之爭，鍾欣凌以夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》角逐最佳女主角獎，能否3度封后備受矚目。視帝則有以夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》的許傑輝，對上施名帥、唐治平、薛仕凌及12歲童星「小不點」李奕樵，跨世代的對決競爭激烈。

備受矚目的益智與實境節目獎，小鬼（黃鴻升）生前與吳宗憲、KID（林柏昇）主持《綜藝玩很大》，對上徐乃麟、曾國城的《天才衝衝衝》、曾寶儀《我們回家吧》，還有曾國城《一字千金》自己打自己，誰能抱走益智及實境節目主持人獎，也是一大看點。《中時新聞網》將隨時更新金鐘56得獎名單。

金鐘獎星光大道，圖為主持人視網膜。(陳俊吉攝)

金鐘獎星光大道，圖為主持人黃豪平(右)、蔡尚樺。(陳俊吉攝)

金鐘56得獎名單：

燈光獎：葉明廣／天橋上的魔術師

戲劇類節目攝影獎：陳克勤、高子皓／天橋上的魔術師

戲劇類節目剪輯獎：姜叙佩／公視人生劇展─人生清理員

生活風格節目獎：誰來晚餐12

生活風格節目主持人獎：大霈【李霈瑜】／原來是匠紫

非戲劇類節目剪輯獎：洪瑞憶、許聰仁／不羈─臺灣百年流變與停泊

非戲劇類節目攝影獎：陳一松、陳相宇、陳昱翔／福爾摩沙守謢者

迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎：游珈瑄／公視迷你電影院—家庭式

迷你劇集（電視電影）男配角獎：薛仕凌／做工的人

迷你劇集（電視電影）女配角獎：小薰【黃瀞怡】／大債時代

動畫節目獎：未來宅急便

兒童少年節目獎：kakudan時光機

自然科學紀實節目獎：福爾摩沙守謢者

人文紀實節目獎：不羈─臺灣百年流變與停泊

自然科學及人文紀實節目主持人獎：舒夢蘭／福爾摩沙守謢者

非戲劇類節目導演獎：李立劭／公視紀實─獨舞者的樂章